Fanatik: «Галатасарай» увеличил предложение по Батракову до 25 миллионов евро

Fanatik: Батраков просит «Галатасарай» закрыть сделку с «Локомотивом» как можно скорее

«Галатасарай» увеличил предложение о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с 20 до 25 миллионов евро, сообщает турецкое издание Fanatik.

По данным источника, 21-летний россиянин хочет перейти в стамбульскую команду и даже попросил руководство «Галатасарая» как можно скорее закрыть сделку. Отмечается, что помимо суммы трансфера еще 3 миллиона могут стоить агентские выплаты.

2 августа в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.