Журналист Касагранде: «Фламенго» никогда не был близок к подписанию Луиса Энрике»

Бразильский журналист Вене Касагранде прокомментировал ситуацию с переговорами между «Зенитом» и «Фламенго» о трансфере нападающего Луиса Энрике.

«Фламенго» никогда не был близок к подписанию Луиса Энрике. «Фламенго» даже не оформлял официального предложения на бумаге для «Зенита». «Фламенго» никогда не мечтал о возможности зарегистрировать Луиса Энрике сегодня, думая о 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Крузейро». И я осмелюсь сказать, что «Фламенго» не подпишет Луиса Энрике», — цитирует журналиста Planeta do Futebol.

Ранее представители 25-летнего бразильца сообщили, что переговоры о трансфере были прекращены.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.