Представители Кузяева попросили «Локомотив» подождать до пятницы

Как стало известно «СЭ», 27-летний хавбек сборной России Далер Кузяев практически договорился о контракте с «Локомотивом». Представители полузащитника должны дать ответ железнодорожникам в пятницу.

После окончания договора с «Зенитом» летом этого года футболист получил статус свободного агента. Продлевать трудовые отношения с чемпионами России он не стал — хотел попробовать себя за рубежом, но варианты с испанским «Алавесом» и французским «Ренном» отпали.

При этом сине-бело-голубые предлагали полузащитнику новое соглашение, но его не устроили условия по зарплате (около 1,8 миллиона евро в год с учетом премиальных за достижения) и отсутствие подписного бонуса.

Железнодорожники, по нашим данным, готовы положить Кузяеву существенно больший, превышающий 2 миллиона евро в год, оклад и выплатить равнозначный ему подписной бонус. Как утверждает Metaratings, в «Локо» готовы выплатить футболисту 2-3 миллиона евро в качестве подписного бонуса, а также предложить зарплату в районе 3 миллионов в год.