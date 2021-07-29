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Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

10:45
Николоз Кутателадзе. Фото Instagram Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе. Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.
Николоз Кутателадзе. Фото Instagram
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В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, в котором представители нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе предупреждают клуб о возможных разбирательствах, если 20-летний футболист не будет включен в заявку на сезон.

«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба. Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение его зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. В результате этого ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства», — говорится в письме.

«Тем не менее мы по-прежнему уверены, что сможем решить эту ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», — также говорится в письме.

Кутателадзе стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Оба сезона он провел в молодежном составе красно-белых, на счету форварда 15 мячей в 41 встрече. В «Спартаке-2» Кутателадзе появлялся эпизодически, по два раза выходя на замену в каждом из двух предыдущих сезонов, суммарно проведя на поле 22 минуты.

Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.
Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.
Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.
Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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