Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, в котором представители нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе предупреждают клуб о возможных разбирательствах, если 20-летний футболист не будет включен в заявку на сезон.

«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба. Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение его зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. В результате этого ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства», — говорится в письме.

«Тем не менее мы по-прежнему уверены, что сможем решить эту ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», — также говорится в письме.

Кутателадзе стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Оба сезона он провел в молодежном составе красно-белых, на счету форварда 15 мячей в 41 встрече. В «Спартаке-2» Кутателадзе появлялся эпизодически, по два раза выходя на замену в каждом из двух предыдущих сезонов, суммарно проведя на поле 22 минуты.

Письмо представителелей нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе.