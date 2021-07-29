«Рубин» поздравил Шатова с днем рождения

«Рубин» поздравил с днем рождения своего полузащитника Олега Шатова. Сегодня экс-игроку «Зенита» и сборной России исполнился 31 год.

«Сегодня Олегу Шатову исполняется 31 год! Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.

За «Рубин» Шатов выступает с прошлого года. В составе казанского клуба он провел 22 матча и забил 1 гол.