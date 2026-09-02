СКА поместил в список отказов Никиту Зайцева. Защитник, считавшийся звездой, сдает позиции?
Когда СКА два года назад подписывал защитника Никиту Зайцева, этот трансфер хоть и остался в тени приглашения Евгения Кузнецова, но позиционировался как топ-подписание. Зайцев до этого провел восемь лет в НХЛ (500 матчей в регулярке и плей-офф суммарно), и пусть его роль и значимость для команд постепенно снижалась, он считался качественным защитником и ценился за океаном. Не смущало и то, что в двух последних сезонах в НХЛ он проводил в регулярке лишь около половины матчей.
Если в сезоне-2024/25 Зайцев отыграл почти всю регулярку, то в прошлом из-за различных травм — только 18 игр. А ведь после смены руководства и появления в клубе Игоря Ларионова с Никитой подписали новый контракт до конца сезона-2027/28. В такой ситуации 75 миллионов рублей в год, которые зарабатывает Зайцев, кажутся чудовищной переплатой. Хотя предсезонку Никита начал с командой, но состояние здоровья все равно далеко от идеального. Поэтому в СКА логично задумались: а не стоит ли сократить зарплату игрока?
Армейцы поместили Зайцева в список отказов, и, если ни один клуб его оттуда не заберет, ему могут сократить зарплату на 25 процентов — с 75 до 56,25 миллиона рублей. Это поможет СКА освободить место под потолком зарплат к возвращению канадского защитника Тревора Мерфи, у которого тоже неоднозначная ситуация — его восстановление после травмы затянулось, на свой максимум он играть пока точно не может. При этом его зарплата такая же, как и у Зайцева, — 75 миллионов.
Сам СКА не собирается расторгать контракт с Никитой: он вполне может пригодиться команде в сезоне, вот только уже не на ведущих ролях. Конкуренция в оборонительной линии за межсезонье усилилась, особенно это касается защитников-домоседов: летом подписали Маклюкова, Семина и Кныжова. Зайцев же объективно сдал — и даже когда готов на 100 процентов, явно не дотягивает до собственного уровня времен выступлений за «Торонто» и «Оттаву».
Когда Зайцев уезжал за океан, он был лучшим атакующим защитником КХЛ — в составе ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова игрок раскрылся и получил много предложений из НХЛ. Выбрал «Торонто», в котором его полностью переформатировали — подключаться в атаку Никита стал намного реже. С годами скорость Зайцева заметно снизилась, так что востребованность игрока на рынке стала существенно ниже. Вот и в КХЛ вряд ли найдутся клубы, которые готовы его забрать с такой высокой зарплатой.
В целом состав СКА на бумаге выглядит очень прилично, в том числе линия обороны. С Зайцевым (но пока без Мерфи) у армейцев есть четыре пары опытных защитников, которых должно хватить на регулярный чемпионат. Вот только проблем у армейцев, в том числе и внутри клуба, хватает. Показательно, что руководство ни разу не присутствовало вместе с Ларионовым на пресс-конференциях. Единения внутри СКА нет, а такая атмосфера редко приводила к успешным сезонам.
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