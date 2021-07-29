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Шварц рассказал, в чем изменилась игра «Уфы» по сравнению с прошлым сезоном

13:11
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об изменениях в игре «Уфы» по сравнению с прошлым сезоном в преддверии матча против уфимцев в рамках 2-го тура Тинькофф РПЛ.

«В воскресенье мы были на их игре против ЦСКА. Это хорошая команда с компактной обороной, с новым тренером они показывают совсем другой футбол. Мы должны хорошо среагировать и хорошо себя проявить в этой встрече. По сравнению с прошлым сезоном схема «Уфы» не изменилась. В обороне они играют компактно. Такую оборону достаточно сложно взломать. Если говорить об атакующих действиях, то с ЦСКА и в контрольных матчах они много играли через фланги. Ищут двух атакующих в штрафной.

Матч с «Уфой» будет последним для Удальцова? К сожалению, не могу комментировать этот вопрос. Это к клубу», — сказал Шварц.

Матч «Уфа» — «Динамо» состоится в субботу, 31 июля. Начало — в 17.30 (мск).

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Сергей Федоров все материалы автора

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