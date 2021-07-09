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Представитель Лунева сообщил о переходе вратаря в «Байер»

19:41
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перейдет в «Байер», сообщил Telegram-канал агентства «Алетейя», представляющего интересы игрока. Контракт будет рассчитан до 2023 года.

После окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь стал свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

За «Байер» выступает вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки.

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Евгений Петров все материалы автора

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