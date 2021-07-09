Представитель Лунева сообщил о переходе вратаря в «Байер»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перейдет в «Байер», сообщил Telegram-канал агентства «Алетейя», представляющего интересы игрока. Контракт будет рассчитан до 2023 года.

После окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь стал свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

За «Байер» выступает вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки.