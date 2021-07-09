Лещенко — о приглашении «Крыльев»: «К сожалению, не могу согласиться. Я болею за «Динамо»
19:43
Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на приглашение «Крыльев Советов» на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Мне очень нравится стиль игры «Крыльев». Они играют в современный атакующий футбол. У них нет русского стандарта: держать мяч на своей половине поля, а на чужой просто прессинговать. Я болею за «Динамо». К сожалению, я не могу согласиться на предложение самарцев. Обязательно посмотрю матч дома. Если «Крылья» выйдут в еврокубки, то тогда поеду в Самару», — сказал Лещенко «СЭ».
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет в Самаре 25 июля. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.
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