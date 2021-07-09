«Крылья Советов» пригласили Льва Лещенко на матч самарцев с «Ахматом»

«Крылья Советов» пригласили народного артиста РСФСР Льва Лещенко на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Клуб отреагировал на похвалу со стороны артиста и предложение назначить главного тренера самарцев Игоря Осинькина в сборную России.

«Спасибо вам за теплые слова в адрес нашей команды. Очень приятно слышать это от вас — настоящей легенды отечественной сцены, артиста, на музыке которого воспиталось не одно поколение. Мы знаем, что вы болеете за «Динамо», но приглашаем вас в качестве почетного гостя в Самару на наш первый матч в этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат». Будем рады видеть вас на трибунах нашего стадиона и постараемся показать европейский футбол», — говорится в заявлении «Крыльев» в официальном Instagram клуба.

Также «Крылья Советов» подготовили для Лещенко клубную футболку в подарок и предложили выбрать номер.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится 25 июля, начало — в 17.30 (мск).