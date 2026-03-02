Ивлев — о задачах «Динамо» на сезон: «Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал задачи клуба на оставшуюся часть сезона.

— Есть ли шанс выиграть Кубок России?

— С моей точки зрения, это действительно хорошая возможность показать результат. Верим в тренера и команду. Хорошей нам всем игры!

— Чемпионат по сравнению с Кубком имеет второстепенную важность?

— Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете. Чем выше мы поднимемся в турнирной таблице в РПЛ, тем лучше будет для нас, но главная задача — Кубок.

Ранее «Динамо» победило «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России — 4:0. Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене».

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось с 10-го на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и находятся на 13-й строчке.