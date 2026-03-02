Ивлев — о задачах «Динамо» на сезон: «Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал задачи клуба на оставшуюся часть сезона.
— Есть ли шанс выиграть Кубок России?
— С моей точки зрения, это действительно хорошая возможность показать результат. Верим в тренера и команду. Хорошей нам всем игры!
— Чемпионат по сравнению с Кубком имеет второстепенную важность?
— Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете. Чем выше мы поднимемся в турнирной таблице в РПЛ, тем лучше будет для нас, но главная задача — Кубок.
Ранее «Динамо» победило «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России — 4:0. Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене».
«Динамо» набрало 24 очка и поднялось с 10-го на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и находятся на 13-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0