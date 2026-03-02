Агент Маркиньоса рассказал о состоянии футболиста на фоне переноса матча «Спартака»

Агент полузащитника «Спартака» Маркиньоса Александер Саму прокомментировал «СЭ» перенос матча 19-го тура РПЛ против «Сочи».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта. Она начнется в 15:00 по московскому времени.

«Маркиньос чувствует себя хорошо. Он счастлив в клубе», — сказал Саму «СЭ».

Контракт Маркиньоса со «Спартаком» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max