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Журналист Канашенок рассказал, как молодой Василий Уткин пришел узнавать правила футбола и хоккея

Журналист Канашенок рассказал, как молодой Василий Уткин пришел узнавать правила футбола и хоккея

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Василий Канашенок в интервью «СЭ» вспомнил знакомство с Василием Уткиным в начале 1990-х.

— Вы были одним из четырнадцати организовавших «Спорт-Экспресс»?

— Нет. Меня вскоре после рождения газеты пригласили на работу. До этого я был в «Советском спорте».

— Как оказались в «СЭ»?

— Позвонил Юра Васильев, известный шахматный журналист: «Кучмий с товарищами создали новую газету, зовут меня. Но я не могу, а вот тебя могу им порекомендовать».

— Обрадовались?

— Не то слово. Подумал — в новой-то газете мне позволят не только про шахматы писать, но и про хоккей! Примчался к Кучмию, тот сразу: «Все, Вася, мы тебя берем. Закрывай хоккей и шахматы». Первый номер к тому моменту еще не вышел.

— Кто вам особенно запомнился в первой редакции?

— Мне больше запомнился Вася Уткин.

— Что хотел?

— Это был 1992-й, наверное. Редакция была недалеко от Пушкинской площади. Уткин явился — и почему-то на меня его кинули. Спрашиваю: «А кто это? Что ему надо вообще?» — «Хочет спросить про футбол, хоккей. Какие правила».

— Согласились рассказать?

— Тоже мне, нашли мальчика! Буду рассказывать, как в футбол играют? Уткин со мной на «вы» разговаривал: «Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Пойдемте в бар, налью, что хотите, а вы мне все расскажете».

— Это совсем другое дело?

— Разумеется. Он налил — я рассказал про футбол. Это, говорю, ножной мяч. Еще налил — про хоккей. Вот так начиналась карьера Уткина.

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Василий Уткин был одним из наиболее известных российских футбольных комментаторов и спортивных журналистов. Он работал на телевидении, вел программу «Футбольный клуб» и комментировал крупные международные турниры. «Спорт-Экспресс» начал выходить в 1991 году.

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Василий Уткин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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