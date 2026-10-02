Журналист Канашенок рассказал, как молодой Василий Уткин пришел узнавать правила футбола и хоккея

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Василий Канашенок в интервью «СЭ» вспомнил знакомство с Василием Уткиным в начале 1990-х.

— Вы были одним из четырнадцати организовавших «Спорт-Экспресс»?

— Нет. Меня вскоре после рождения газеты пригласили на работу. До этого я был в «Советском спорте».

— Как оказались в «СЭ»?

— Позвонил Юра Васильев, известный шахматный журналист: «Кучмий с товарищами создали новую газету, зовут меня. Но я не могу, а вот тебя могу им порекомендовать».

— Обрадовались?

— Не то слово. Подумал — в новой-то газете мне позволят не только про шахматы писать, но и про хоккей! Примчался к Кучмию, тот сразу: «Все, Вася, мы тебя берем. Закрывай хоккей и шахматы». Первый номер к тому моменту еще не вышел.

— Кто вам особенно запомнился в первой редакции?

— Мне больше запомнился Вася Уткин.

— Что хотел?

— Это был 1992-й, наверное. Редакция была недалеко от Пушкинской площади. Уткин явился — и почему-то на меня его кинули. Спрашиваю: «А кто это? Что ему надо вообще?» — «Хочет спросить про футбол, хоккей. Какие правила».

— Согласились рассказать?

— Тоже мне, нашли мальчика! Буду рассказывать, как в футбол играют? Уткин со мной на «вы» разговаривал: «Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Пойдемте в бар, налью, что хотите, а вы мне все расскажете».

— Это совсем другое дело?

— Разумеется. Он налил — я рассказал про футбол. Это, говорю, ножной мяч. Еще налил — про хоккей. Вот так начиналась карьера Уткина.

Василий Уткин был одним из наиболее известных российских футбольных комментаторов и спортивных журналистов. Он работал на телевидении, вел программу «Футбольный клуб» и комментировал крупные международные турниры. «Спорт-Экспресс» начал выходить в 1991 году.