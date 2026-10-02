Журналист Канашенок рассказал, как молодой Василий Уткин пришел узнавать правила футбола и хоккея
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Василий Канашенок в интервью «СЭ» вспомнил знакомство с Василием Уткиным в начале 1990-х.
— Вы были одним из четырнадцати организовавших «Спорт-Экспресс»?
— Нет. Меня вскоре после рождения газеты пригласили на работу. До этого я был в «Советском спорте».
— Как оказались в «СЭ»?
— Позвонил Юра Васильев, известный шахматный журналист: «Кучмий с товарищами создали новую газету, зовут меня. Но я не могу, а вот тебя могу им порекомендовать».
— Обрадовались?
— Не то слово. Подумал — в новой-то газете мне позволят не только про шахматы писать, но и про хоккей! Примчался к Кучмию, тот сразу: «Все, Вася, мы тебя берем. Закрывай хоккей и шахматы». Первый номер к тому моменту еще не вышел.
— Кто вам особенно запомнился в первой редакции?
— Мне больше запомнился Вася Уткин.
— Что хотел?
— Это был 1992-й, наверное. Редакция была недалеко от Пушкинской площади. Уткин явился — и почему-то на меня его кинули. Спрашиваю: «А кто это? Что ему надо вообще?» — «Хочет спросить про футбол, хоккей. Какие правила».
— Согласились рассказать?
— Тоже мне, нашли мальчика! Буду рассказывать, как в футбол играют? Уткин со мной на «вы» разговаривал: «Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Пойдемте в бар, налью, что хотите, а вы мне все расскажете».
— Это совсем другое дело?
— Разумеется. Он налил — я рассказал про футбол. Это, говорю, ножной мяч. Еще налил — про хоккей. Вот так начиналась карьера Уткина.
Василий Уткин был одним из наиболее известных российских футбольных комментаторов и спортивных журналистов. Он работал на телевидении, вел программу «Футбольный клуб» и комментировал крупные международные турниры. «Спорт-Экспресс» начал выходить в 1991 году.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1