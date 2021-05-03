Правоохранители не задерживали болельщиков после стычки во время матча «Арсенал» — «Спартак»
18:30
Правоохранители не задерживали фанатов московского «Спартака» и тульского «Арсенала» после стычки, произошедшей на стадионе в Туле во время матча 28-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
Инцидент между фанатами произошел во время первого тайма игры. Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.
Дополнительная информация:
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю