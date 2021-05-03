Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Правоохранители не задерживали болельщиков после стычки во время матча «Арсенал» — «Спартак»

18:30
Теги:

Правоохранители не задерживали фанатов московского «Спартака» и тульского «Арсенала» после стычки, произошедшей на стадионе в Туле во время матча 28-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

Инцидент между фанатами произошел во время первого тайма игры. Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.

Арсенал Т — Спартак

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11300899

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»
Ведущая «Ревизорро» Милас вышла на связь после инцидента со знакомой
Глава ДНР: Киев хотел, чтобы миротворцы ООН "зачистили" Донбасс
Кто победил в шоу Маска

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры