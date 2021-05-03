Правоохранители не задерживали фанатов московского «Спартака» и тульского «Арсенала» после стычки, произошедшей на стадионе в Туле во время матча 28-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

Инцидент между фанатами произошел во время первого тайма игры. Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.