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Болельщики «Арсенала» и «Спартака» устроили креслопад на стадионе в Туле

16:47
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По ходу первого тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» произошел неприятный инцидент. Между фанатами команд произошел конфликт, и болельщики стали закидывать друг друга креслами.

Большая группа спартаковских болельщиков расположилась рядом с фанатским сектором «Арсенала». К 15-й минуте матча словесная перепалка переросла в активное перекидывание креслами между секторами.

При этом организованная фанатская трибуна для гостей — за противоположными воротами — на Южной трибуне. Однако поклонники красно-белых традиционно покупают билеты в Туле и на три другие трибуны.

Арсенал Т — Спартак

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