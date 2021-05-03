Болельщики «Арсенала» и «Спартака» устроили креслопад на стадионе в Туле
16:47
По ходу первого тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» произошел неприятный инцидент. Между фанатами команд произошел конфликт, и болельщики стали закидывать друг друга креслами.
Большая группа спартаковских болельщиков расположилась рядом с фанатским сектором «Арсенала». К 15-й минуте матча словесная перепалка переросла в активное перекидывание креслами между секторами.
При этом организованная фанатская трибуна для гостей — за противоположными воротами — на Южной трибуне. Однако поклонники красно-белых традиционно покупают билеты в Туле и на три другие трибуны.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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