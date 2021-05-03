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Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»

18:26
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Селихов. Фото ФК «Спартак» Эмоции Александра Селихова.
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов не смог сдержать эмоции после завершения матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

Партнеры по команде пошли поздравить голкипера с удачным матчем, а он расплакался прямо на поле.

Эмоции Александра Селихова.
Эмоции Александра Селихова.

В последний раз Селихов выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, который завершился поражением московской команды со счетом 0:2. В тот раз он не смог доиграть встречу из-за травмы: вратарь сломал фалангу пальца кисти.

Осенью 2019 года футболист возобновил тренировки, однако вновь получил травму, на этот раз он повредил ахиллово сухожилие.

Арсенал Т — Спартак

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