Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не смог сдержать эмоции после завершения матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

Партнеры по команде пошли поздравить голкипера с удачным матчем, а он расплакался прямо на поле.

Эмоции Александра Селихова.

В последний раз Селихов выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, который завершился поражением московской команды со счетом 0:2. В тот раз он не смог доиграть встречу из-за травмы: вратарь сломал фалангу пальца кисти.

Осенью 2019 года футболист возобновил тренировки, однако вновь получил травму, на этот раз он повредил ахиллово сухожилие.