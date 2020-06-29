КДК РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей, Хади — на 20 тысяч
КДК РФС оштрафовал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России», сообщает сайт РФС.
25-летний иранец был замечен на фотографии с полузащитником самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, где оба футболиста не соблюдают социальную дистанцию.
Хавбек самарского клуба оштрафован на 20 тысяч рублей.
— Как я уже отмечал ранее, КДК будет оперативно реагировать на возможные нарушения, а в случае повторения подобных или иных ситуаций — применять более строгие санкции. Таким образом за повторное нарушение КДК увеличил санкции в два раза в отношении и футболиста ФК «Зенит» Сердара Азмуна.
Мы в очередной раз обращаем внимание клубов и всех участников матчей на необходимость соблюдения социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток при проведении игр и иных требований регламента в целях снижения риска распространения COVID-19, — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
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