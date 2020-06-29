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КДК РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей, Хади — на 20 тысяч

29 июня 2020, 20:48
Сердар Азмун. Фото Instagram.
Сердар Азмун. Фото Instagram.
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КДК РФС оштрафовал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на 40 тысяч рублей за нарушение регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России», сообщает сайт РФС.

25-летний иранец был замечен на фотографии с полузащитником самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, где оба футболиста не соблюдают социальную дистанцию.

Хавбек самарского клуба оштрафован на 20 тысяч рублей.

— Как я уже отмечал ранее, КДК будет оперативно реагировать на возможные нарушения, а в случае повторения подобных или иных ситуаций — применять более строгие санкции. Таким образом за повторное нарушение КДК увеличил санкции в два раза в отношении и футболиста ФК «Зенит» Сердара Азмуна.

Мы в очередной раз обращаем внимание клубов и всех участников матчей на необходимость соблюдения социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток при проведении игр и иных требований регламента в целях снижения риска распространения COVID-19, — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211870

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