Пономарев — о поведении Талалаева: «Может, думает, что он Моуриньо или Наполеончик такой маленький?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о потасовке, возникшей в конце матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Балтикой».

14 марта калининградцы дома победили красно-синих (1:0). В конце встречи главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

«Неприятная тема. Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, Талалаев зазнался. Может, думает, что он Моуриньо или Наполеончик такой маленький? Так нельзя себя вести. К сожалению, у меня нет его номера. Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал, он бы прекратил это безобразие. В этой ситуации виноват только он. Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если до конца сезона его дисквалифицирует. Пускай сидит на трибуне. Такая эмоциональность — это действительно большой его минус. Сейчас он неприятен», — сказал Пономарев «СЭ».

«Балтика» не стала оспаривать удаление Талалаева в КДК РФС.