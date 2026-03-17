Мамаев осудил Кармо за толчок Талалаева: «Мужчина не имеет права так себя вести»

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился с «СЭ» мнением о потасовке, возникшей в конце матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Балтикой».

14 марта калининградцы дома победили красно-синих (1:0). В конце встречи главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

«Это футбол и эмоции. В таких играх они иногда не контролируются. Можно ли Андрею Викторовичу (Талалаеву) пинать мяч или нет, решать судье. Но то, что сделал игрок ЦСКА, толкнув тренера чужой команды в спину, для меня верх неуважения к тренеру. Мужчина не имеет права так себя вести, тем более толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину.

Я думаю, что эту ситуацию спровоцировал не Талалаев. Футболисты иной раз тоже выбивают мяч на трибуну. Но вся заварушка началась именно с того, что Кармо толкнул Талалаева. Такое нельзя допускать. Мне очень понравилось, как отреагировала на это скамейка «Балтики». Игроки просто сорвались как цепные псы в защиту тренера. Это и есть проявление командного духа», — сказал Мамаев «СЭ».

На ближайшем заседании КДК РФС рассмотрит эпизоды с неудалением полузащитника ЦСКА Энрике Кармо за агрессивное поведение и удалением главного тренера армейцев Фабио Челестини.