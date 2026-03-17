В Баку состоится международный турнир памяти Банишевского с участием академии «Динамо»

В Баку с 19 по 21 марта пройдет международный детско-юношеский турнир — «Бакинский кубок памяти А. А. Банишевского».

Организаторами соревнований выступают Академия «Динамо» имени Л. И. Яшина и академия «Нефтчи». Турнир посвящен памяти известного советского футболиста Анатолия Банишевского.

В розыгрыше примут участие команды 2015 года рождения из России, Азербайджана, Турции и Казахстана. В числе участников Центральная академия «Динамо» (Москва), а также филиал академии в Воронеже.

Кроме того, за трофей поборются азербайджанские «Нефтчи», «Карабах» и «Улдуз», казахстанский «Кайрат», а также турецкие «Бешикташ» и «Гезтепе».

Банишевский провел большую часть своей карьеры в бакинском «Нефтчи». Также он играл за сборную СССР, где забил 20 голов в 50 матчах.

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