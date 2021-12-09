Стало известно, как выглядит предполагаемая дочь Азмуна

Стало известно, как выглядит предполагаемая дочь нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск к 26-летнему иранцу с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Пара познакомилась в 2018 году, когда Азмун выступал за «Рубин».

В феврале 2019 года Азмун перешел в «Зенит». Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

В интервью «СЭ» бывшая девушка Азмуна объяснила, почему решила подать в суд на футболиста.

«Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Уверена, он отец нашей дочери». Первые слова бывшей девушки Азмуна