Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний иувариец перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с английским клубом не предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В нынешнем сезоне Гбамен провел за «Эвертона» пять матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.