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Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером

Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний иувариец перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с английским клубом не предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В нынешнем сезоне Гбамен провел за «Эвертона» пять матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5532
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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