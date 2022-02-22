Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером
Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером
Полузащитник Жан-Филипп Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.
26-летний иувариец перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
Соглашение с английским клубом не предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.
В нынешнем сезоне Гбамен провел за «Эвертона» пять матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5532
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