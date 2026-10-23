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Глушенков может первым в этом сезоне РПЛ забить десять голов

Игнат Апурин
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может первым в сезоне-2026/27 достигнуть отметки в десять голов в чемпионате России. Для этого ему необходимо отличиться в матче 12-го тура против махачкалинского «Динамо».

После 11 туров футболист возглавляет список бомбардиров РПЛ с девятью голами в десяти проведенных матчах. Ближайший преследователь — его одноклубник Александр Соболев, у которого восемь мячей за 11 встреч. У полузащитника ЦСКА Ивана Облякова семь голов.

Глушенков также отдал две результативные передачи. Таким образом, на его счету 11 результативных действий по системе «гол+пас» в десяти матчах чемпионата. У Соболева десять очков по той же системе — восемь голов и две передачи.

В предыдущем туре Глушенков забил «Ахмату», а «Зенит» победил со счетом 3:2. Петербургская команда довела победную серию в РПЛ до четырех матчей и набрала 24 очка, уступая лидирующему московскому «Динамо» один балл.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет 25 октября на «Газпром Арене» и начнется в 18.30 мск. Если Соболев оформит дубль раньше гола Глушенкова, достижение отметки в десять мячей первым может перейти к нападающему.

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Александр Соболев
Максим Глушенков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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