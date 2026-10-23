Глушенков может первым в этом сезоне РПЛ забить десять голов

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может первым в сезоне-2026/27 достигнуть отметки в десять голов в чемпионате России. Для этого ему необходимо отличиться в матче 12-го тура против махачкалинского «Динамо».

После 11 туров футболист возглавляет список бомбардиров РПЛ с девятью голами в десяти проведенных матчах. Ближайший преследователь — его одноклубник Александр Соболев, у которого восемь мячей за 11 встреч. У полузащитника ЦСКА Ивана Облякова семь голов.

Глушенков также отдал две результативные передачи. Таким образом, на его счету 11 результативных действий по системе «гол+пас» в десяти матчах чемпионата. У Соболева десять очков по той же системе — восемь голов и две передачи.

В предыдущем туре Глушенков забил «Ахмату», а «Зенит» победил со счетом 3:2. Петербургская команда довела победную серию в РПЛ до четырех матчей и набрала 24 очка, уступая лидирующему московскому «Динамо» один балл.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет 25 октября на «Газпром Арене» и начнется в 18.30 мск. Если Соболев оформит дубль раньше гола Глушенкова, достижение отметки в десять мячей первым может перейти к нападающему.