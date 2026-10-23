Владелец «Акрона» подтвердил интерес клуба из топ-6 РПЛ к Пестрякову

Владелец «Акрона» Павел Морозов сообщил, что летом один из клубов первой шестерки Российской премьер-лиги пытался приобрести полузащитника Дмитрия Пестрякова. Переговоры не завершились переходом 19-летнего футболиста.

«Да, предложения по Пестрякову были. Мы не договорились по деньгам», — сказал Морозов «Матч ТВ». Название клуба владелец «Акрона» не раскрыл, уточнив: «Скажу, что это был клуб из топ-6».

В сезоне-2026/27 Пестряков пропустил часть матчей из-за травмы и вернулся на поле 17 октября в игре FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:1, пенальти — 3:1). Всего в составе основной команды «Акрона» полузащитник провел 59 игр, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

В субботу, 24 октября, тольяттинский клуб примет московское «Динамо» в 12-м туре РПЛ. Начало встречи — в 12.45 мск.