«Ахмат» — «Оренбург»: гости открыли счет

«Оренбург» вышел вперед в матче против «Ахмата» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

На 39-й минуте с передачи Жорди Томпсона забил Дмитрий Рыбчинский.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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