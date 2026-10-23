«Акрон» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 24 октября, «Акрон» и московское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команды занимают практически диаметрально противоположные места в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» лишь одна победа в чемпионате, девять очков и 14-е место. Другое дело, что у тольяттинцев лишь одно поражение в шести последних турах — от «Ростова» (0:1), вдохновленного назначением Дмитрия Кириченко. Зато «Акрон» отбирал очки у ЦСКА (2:2) и «Краснодара» (1:1).

«Динамо» идет на серии из девяти побед в официальных матчах. Конкретно в РПЛ команда Сандро Шварца одержала семь выигрышей кряду — это самая затяжная победная серия в этом сезоне. Но четыре победы были одержаны с минимальным счетом.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Динамо». Присоединяйтесь!