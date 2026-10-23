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Акрон — Динамо: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 12 тура РПЛ 24 октября 2026

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Сегодня, 08:00

«Акрон» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
23 октября, 22:00

«Акрон» — «Динамо»: потери

У москвичей травмирован защитник Бахтиер Зайнутдинов и хавбек Александр Кутицкий. Под вопросом появление полузащитника Луиса Чавеса. У «Акрона» по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Константин Марадвишили. Могут пропустить игру хавбек Юрий Железнов и нападающий Жилсон Беншимол.

23 октября, 21:50

«Акрон» — «Динамо»: личные встречи

В истории российского футбола команды встречались пять раз — четырежды в РПЛ и однажды в Кубке страны. В Кубке в апреле 2023-го в серии пенальти выиграл «Акрон» (0:0, 4:1 — по пенальти). В чемпионате перевес у «Динамо» — три победы при одном поражении. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: «Акрон» выиграл в Москве (2:1), а «Динамо» — в Самаре (3:2).

23 октября, 21:40

«Динамо»: форма в последних турах РПЛ

Бело-голубые выиграли семь последних матчей подряд и вышли в лидеры чемпионата. По продолжительности это самая длительная выигрышная серия в этом сезоне. Дома динамовцы победили «Родину» (3:1), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (3:1). На выезде команда Сандро Шварца переиграла «Локомотив» (1:0), «Ростов» (3:0) и «Рубин» (1:0).

23 октября, 21:30

«Акрон»: форма в последних турах РПЛ

У тольяттинцев лишь одно поражение в шести минувших турах, но и победа только одна. Команда Срджана Благоевича сыграла вничью с ЦСКА (2:2), «Оренбургом» (2:2), «Краснодаром» (1:1) и махахкалинским «Динамо» (1:1). Тольяттинцы победили «Ахмат» (2:0), но проиграли «Ростову» (0:1).

23 октября, 21:20

Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Динамо»

Игру «Акрона» и московского «Динамо» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

23 октября, 21:10

Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Динамо»

Матч команд Срджана Благоевича и Сандро Шварца состоится в субботу, 24 октября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 12.45 по московскому времени.

23 октября, 21:00

В субботу, 24 октября, «Акрон» и московское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команды занимают практически диаметрально противоположные места в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» лишь одна победа в чемпионате, девять очков и 14-е место. Другое дело, что у тольяттинцев лишь одно поражение в шести последних турах — от «Ростова» (0:1), вдохновленного назначением Дмитрия Кириченко. Зато «Акрон» отбирал очки у ЦСКА (2:2) и «Краснодара» (1:1).

«Динамо» идет на серии из девяти побед в официальных матчах. Конкретно в РПЛ команда Сандро Шварца одержала семь выигрышей кряду — это самая затяжная победная серия в этом сезоне. Но четыре победы были одержаны с минимальным счетом.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Динамо». Присоединяйтесь!

23 октября, 21:00

В субботу, 24 октября, «Акрон» и «Динамо» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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