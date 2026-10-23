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Сегодня, 08:00
«Акрон» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
«Акрон» — «Динамо»: потери
У москвичей травмирован защитник Бахтиер Зайнутдинов и хавбек Александр Кутицкий. Под вопросом появление полузащитника Луиса Чавеса. У «Акрона» по состоянию здоровья не сыграет полузащитник Константин Марадвишили. Могут пропустить игру хавбек Юрий Железнов и нападающий Жилсон Беншимол.
«Акрон» — «Динамо»: личные встречи
В истории российского футбола команды встречались пять раз — четырежды в РПЛ и однажды в Кубке страны. В Кубке в апреле 2023-го в серии пенальти выиграл «Акрон» (0:0, 4:1 — по пенальти). В чемпионате перевес у «Динамо» — три победы при одном поражении. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: «Акрон» выиграл в Москве (2:1), а «Динамо» — в Самаре (3:2).
«Динамо»: форма в последних турах РПЛ
Бело-голубые выиграли семь последних матчей подряд и вышли в лидеры чемпионата. По продолжительности это самая длительная выигрышная серия в этом сезоне. Дома динамовцы победили «Родину» (3:1), «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и ЦСКА (3:1). На выезде команда Сандро Шварца переиграла «Локомотив» (1:0), «Ростов» (3:0) и «Рубин» (1:0).
«Акрон»: форма в последних турах РПЛ
У тольяттинцев лишь одно поражение в шести минувших турах, но и победа только одна. Команда Срджана Благоевича сыграла вничью с ЦСКА (2:2), «Оренбургом» (2:2), «Краснодаром» (1:1) и махахкалинским «Динамо» (1:1). Тольяттинцы победили «Ахмат» (2:0), но проиграли «Ростову» (0:1).
Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Динамо»
Игру «Акрона» и московского «Динамо» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Динамо»
Матч команд Срджана Благоевича и Сандро Шварца состоится в субботу, 24 октября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 12.45 по московскому времени.
В субботу, 24 октября, «Акрон» и московское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.
Команды занимают практически диаметрально противоположные места в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» лишь одна победа в чемпионате, девять очков и 14-е место. Другое дело, что у тольяттинцев лишь одно поражение в шести последних турах — от «Ростова» (0:1), вдохновленного назначением Дмитрия Кириченко. Зато «Акрон» отбирал очки у ЦСКА (2:2) и «Краснодара» (1:1).
«Динамо» идет на серии из девяти побед в официальных матчах. Конкретно в РПЛ команда Сандро Шварца одержала семь выигрышей кряду — это самая затяжная победная серия в этом сезоне. Но четыре победы были одержаны с минимальным счетом.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1