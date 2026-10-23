Гол Рыбчинского принес «Оренбургу» победу над «Ахматом»

«Оренбург» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 12-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Дмитрий Рыбчинский. Результативной передачей отметился Жорди Томпсон.

С 16 очками «Оренбург» занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (11 очков) идет 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы 31 октября в гостях сыграют с московским «Динамо». «Оренбург» 1 ноября примет ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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