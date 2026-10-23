Мостовой заявил, что не станет тренером: «Если в 50 лет не приглашали, то сейчас тем более»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру.

В ноябре 2024 года 58-летний Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо», которое тогда возглавлял Марцел Личка. В марте 2025 года он получил лицензию УЕФА категории А, позволяющую работать ассистентом в РПЛ и Первой лиге. Россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

«Меня часто спрашивают: «Александр, когда?» А я говорю: «Александр, когда?» Если в 50 лет меня уже никто не брался приглашать, то сейчас тем более. Жизнь же не только из этого складывается», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой закончил карьеру игрока в 2005 году. Он является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».