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Мостовой заявил, что не станет тренером: «Если в 50 лет не приглашали, то сейчас тем более»

Никита Давыдов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не планирует начинать тренерскую карьеру.

В ноябре 2024 года 58-летний Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо», которое тогда возглавлял Марцел Личка. В марте 2025 года он получил лицензию УЕФА категории А, позволяющую работать ассистентом в РПЛ и Первой лиге. Россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

«Меня часто спрашивают: «Александр, когда?» А я говорю: «Александр, когда?» Если в 50 лет меня уже никто не брался приглашать, то сейчас тем более. Жизнь же не только из этого складывается», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой закончил карьеру игрока в 2005 году. Он является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Источник: ТАСС
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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
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