Гомес сравнил «Лужники» с «Бернабеу» и «Камп Ноу»

Бывший нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в интервью «СЭ» восхитился «Лужниками».

— Как вам Москва? Ее называют одним из самых красивых и удобных городов мира.

— Я приезжал сюда в 2014 году, а потом в 2018 году со сборной Аргентины на товарищеский матч перед чемпионатом мира.

Должен признаться, что это чудесный город, фантастический мегаполис. Честно говоря, каждый раз, когда приезжаю, есть огромное желание здесь остаться.

— Вас впечатлили «Лужники»?

— Его можно сравнить с любым стадионом мира, потому что сейчас это одна из самых больших арен. Здесь 80 тысяч или около того. Это один из великих стадионов — как «Монументаль» в Буэнос-Айресе, «Бернабеу» или «Камп Ноу».

С сентября 38-летний аргентинец играет за «Форте Виртус» в ОАЭ. До этого Гомес выступал в «Падове», «Монце», «Севилье», «Аталанте», «Металлисте», «Катании» и «Сан-Лоренсо». На его счету 3 гола в 17 матчах за сборную Аргентины.

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