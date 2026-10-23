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Гомес сравнил «Лужники» с «Бернабеу» и «Камп Ноу»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в интервью «СЭ» восхитился «Лужниками».

— Как вам Москва? Ее называют одним из самых красивых и удобных городов мира.

— Я приезжал сюда в 2014 году, а потом в 2018 году со сборной Аргентины на товарищеский матч перед чемпионатом мира.

Должен признаться, что это чудесный город, фантастический мегаполис. Честно говоря, каждый раз, когда приезжаю, есть огромное желание здесь остаться.

— Вас впечатлили «Лужники»?

— Его можно сравнить с любым стадионом мира, потому что сейчас это одна из самых больших арен. Здесь 80 тысяч или около того. Это один из великих стадионов — как «Монументаль» в Буэнос-Айресе, «Бернабеу» или «Камп Ноу».

С сентября 38-летний аргентинец играет за «Форте Виртус» в ОАЭ. До этого Гомес выступал в «Падове», «Монце», «Севилье», «Аталанте», «Металлисте», «Катании» и «Сан-Лоренсо». На его счету 3 гола в 17 матчах за сборную Аргентины.

Лионель Месси и&nbsp;Алехандро Гомес.«Месси в гневе становился животным, а за Аршавина я играл в PlayStation». Интервью Алехандро Гомеса

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Алехандро Гомес
Лужники
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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