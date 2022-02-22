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Сегодня, 18:48

Гиа Григалава стал игроком «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
Гиа Григалава.
Фото ФК «Химки».

«Химки» продолжают комплектовать состав перед возобновлением сезона. Соглашение с клубом заключил центральный защитник Гиа Григалава, сообщает сайт подмосковной команды.

32-летний футболист ранее выступал за «Ростов», «СКА Ростов-на-Дону», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» «Анжи», а также кипрские клубы «Пафос» и «Этникос». Последним клубом защитника был тульский «Арсенал», в составе которого он провел четыре сезона.

Также на его счету более 30 матчей за национальную сборную Грузии.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/gia-grigalava-novyy-zashchitnik-khimok-/
Гиа Григалава
ФК Химки
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