Гиа Григалава стал игроком «Химок»

«Химки» продолжают комплектовать состав перед возобновлением сезона. Соглашение с клубом заключил центральный защитник Гиа Григалава, сообщает сайт подмосковной команды.

32-летний футболист ранее выступал за «Ростов», «СКА Ростов-на-Дону», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» «Анжи», а также кипрские клубы «Пафос» и «Этникос». Последним клубом защитника был тульский «Арсенал», в составе которого он провел четыре сезона.

Также на его счету более 30 матчей за национальную сборную Грузии.