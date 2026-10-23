«Краснодар» рискует остаться без побед в шестом матче РПЛ подряд
«Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ с «Балтикой» может продлить безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч. Команда Мурада Мусаева не побеждает в турнире с конца августа.
Краснодарцы начали сезон с шести побед подряд, однако следующие пять матчей завершили четырьмя ничьими и одним поражением. По статистике выступлений команды, сначала «быки» сыграли 2:2 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Акроном» и 0:0 с «Оренбургом». Затем они уступили «Зениту» (2:3) и поделили очки с «Локомотивом» (3:3).
В 11-м туре «Краснодар» сумел уйти от поражения в Черкизове. По ходу игры с «Локомотивом» гости проигрывали 1:3, но забили на 86-й и 90-й минутах. Результат позволил набрать 22 очка, однако команда опустилась на пятое место.
Соперник краснодарцев также не побеждает в чемпионате пять матчей подряд. На этом отрезке «Балтика» трижды сыграла вничью и дважды уступила. В двух предыдущих турах калининградцы завершили встречи с «Ахматом» и «Ростовом» со счетом 0:0.
Игра «Краснодар» — «Балтика» состоится 24 октября на «Ozon Арене». Начало — в 19.30 мск. Перед встречей у хозяев 22 очка, у гостей — 13.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1