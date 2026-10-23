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«Краснодар» рискует остаться без побед в шестом матче РПЛ подряд

Игнат Апурин
Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ с «Балтикой» может продлить безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч. Команда Мурада Мусаева не побеждает в турнире с конца августа.

Краснодарцы начали сезон с шести побед подряд, однако следующие пять матчей завершили четырьмя ничьими и одним поражением. По статистике выступлений команды, сначала «быки» сыграли 2:2 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Акроном» и 0:0 с «Оренбургом». Затем они уступили «Зениту» (2:3) и поделили очки с «Локомотивом» (3:3).

В 11-м туре «Краснодар» сумел уйти от поражения в Черкизове. По ходу игры с «Локомотивом» гости проигрывали 1:3, но забили на 86-й и 90-й минутах. Результат позволил набрать 22 очка, однако команда опустилась на пятое место.

Соперник краснодарцев также не побеждает в чемпионате пять матчей подряд. На этом отрезке «Балтика» трижды сыграла вничью и дважды уступила. В двух предыдущих турах калининградцы завершили встречи с «Ахматом» и «Ростовом» со счетом 0:0.

Игра «Краснодар» — «Балтика» состоится 24 октября на «Ozon Арене». Начало — в 19.30 мск. Перед встречей у хозяев 22 очка, у гостей — 13.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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