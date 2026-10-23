«Краснодар» рискует остаться без побед в шестом матче РПЛ подряд

«Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ с «Балтикой» может продлить безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч. Команда Мурада Мусаева не побеждает в турнире с конца августа.

Краснодарцы начали сезон с шести побед подряд, однако следующие пять матчей завершили четырьмя ничьими и одним поражением. По статистике выступлений команды, сначала «быки» сыграли 2:2 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Акроном» и 0:0 с «Оренбургом». Затем они уступили «Зениту» (2:3) и поделили очки с «Локомотивом» (3:3).

В 11-м туре «Краснодар» сумел уйти от поражения в Черкизове. По ходу игры с «Локомотивом» гости проигрывали 1:3, но забили на 86-й и 90-й минутах. Результат позволил набрать 22 очка, однако команда опустилась на пятое место.

Соперник краснодарцев также не побеждает в чемпионате пять матчей подряд. На этом отрезке «Балтика» трижды сыграла вничью и дважды уступила. В двух предыдущих турах калининградцы завершили встречи с «Ахматом» и «Ростовом» со счетом 0:0.

Игра «Краснодар» — «Балтика» состоится 24 октября на «Ozon Арене». Начало — в 19.30 мск. Перед встречей у хозяев 22 очка, у гостей — 13.