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Алехандро Гомес: «В PlayStation играл за Аршавина. Он мой идол»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в интервью «СЭ» назвал лучших российских футболистов.

— Кого бы выделили из россиян?

— В Серии A россиян было мало. Например, помню Кокорина, но вместе мы не играли. Это качественный игрок. Возможно, он не проявил себя в «Фиорентине», но я знаю, что это большой талант. Еще помню, что в PlayStation играл за Аршавина. Андрей Сергеевич — мой идол.

— Назовите трех лучших футболистов в истории российского футбола.

— Яшин, Аршавин. А третий... Мостовой!

— Вы могли хоть раз перейти в российский клуб?

— Да, однажды имелось предложение. Я был очень молод и в то время играл в Аргентине. Примерно 2008 год. Не помню клуб, но, кажется, московский. Может быть, ЦСКА.

С сентября 38-летний аргентинец играет за «Форте Виртус» в ОАЭ. До этого Гомес выступал в «Падове», «Монце», «Севилье», «Аталанте», «Металлисте», «Катании» и «Сан-Лоренсо». На его счету 3 гола в 17 матчах за сборную Аргентины.

Лионель Месси и&nbsp;Алехандро Гомес.«Месси в гневе становился животным, а за Аршавина я играл в PlayStation». Интервью Алехандро Гомеса

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Алехандро Гомес
Андрей Аршавин
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«Факел» может впервые победить «Родину» после трех поражений в очных матчах
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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