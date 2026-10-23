Алехандро Гомес: «В PlayStation играл за Аршавина. Он мой идол»

Бывший нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес в интервью «СЭ» назвал лучших российских футболистов.

— Кого бы выделили из россиян?

— В Серии A россиян было мало. Например, помню Кокорина, но вместе мы не играли. Это качественный игрок. Возможно, он не проявил себя в «Фиорентине», но я знаю, что это большой талант. Еще помню, что в PlayStation играл за Аршавина. Андрей Сергеевич — мой идол.

— Назовите трех лучших футболистов в истории российского футбола.

— Яшин, Аршавин. А третий... Мостовой!

— Вы могли хоть раз перейти в российский клуб?

— Да, однажды имелось предложение. Я был очень молод и в то время играл в Аргентине. Примерно 2008 год. Не помню клуб, но, кажется, московский. Может быть, ЦСКА.

С сентября 38-летний аргентинец играет за «Форте Виртус» в ОАЭ. До этого Гомес выступал в «Падове», «Монце», «Севилье», «Аталанте», «Металлисте», «Катании» и «Сан-Лоренсо». На его счету 3 гола в 17 матчах за сборную Аргентины.

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