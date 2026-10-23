Даку заявил о желании сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, что хотел бы принять участие в Лиге чемпионов в составе московского клуба. Албанский футболист заявил об этом в интервью «Матч ТВ».

«Дай Бог! Мне бы очень хотелось сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов. Было бы здорово. Надеюсь, это произойдет», — сказал Даку.

Форвард присоединился к красно-белым летом 2026 года, перейдя из казанского «Рубина». За московскую команду он провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Российские клубы в настоящее время отстранены от участия в еврокубках.