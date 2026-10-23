«Ахмат» — «Оренбург»: гости выигрывают после первого тайма

«Оренбург» после первого тайма на выезде обыгрывает «Ахмат» в матче 12-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Дмитрий Рыбчинский.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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