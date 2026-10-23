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РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 12-го тура чемпионата России

РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 12-го тура

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матчи 12-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 23 по 25 октября. В программе восемь встреч. Тур откроется игрой «Ахмата» и «Оренбурга», а одним из центральных событий станет московское дерби ЦСКА — «Спартак».

«СЭ» публикует расписание матчей 12-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 12-го тура РПЛ

23 октября, пятница

19.30. «Ахмат» — «Оренбург». «Матч Премьер».

24 октября, суббота

12.45. «Акрон» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер».

15.00. «Факел» — «Родина». «Матч Премьер».

17.15. «Рубин» — «Крылья Советов». «Матч Премьер».

19.30. «Краснодар» — «Балтика». «Матч Премьер».

25 октября, воскресенье

13.45. «Ростов» — «Локомотив». «Матч Премьер».

16.00. ЦСКА — «Спартак». «Матч ТВ», «Матч Премьер».

18.30. «Зенит» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер».

Какие матчи 12-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»

В общедоступном эфире федерального телеканала «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» 25 октября. Начало встречи — в 16.00 мск.

Все восемь игр тура доступны на платном телеканале «Матч Премьер». Онлайн-трансляции можно посмотреть на цифровых площадках холдинга «Матч» при наличии соответствующего доступа.

В турнирной таблице перед 12-м туром лидирует московское «Динамо», набравшее 25 очков. На втором месте идет «Зенит» (24), третью строчку занимает «Спартак» (23).

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«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
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«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Лига 1-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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