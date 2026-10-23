РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 12-го тура

Матчи 12-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 23 по 25 октября. В программе восемь встреч. Тур откроется игрой «Ахмата» и «Оренбурга», а одним из центральных событий станет московское дерби ЦСКА — «Спартак».

«СЭ» публикует расписание матчей 12-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей 12-го тура РПЛ

23 октября, пятница

19.30. «Ахмат» — «Оренбург». «Матч Премьер».

24 октября, суббота

12.45. «Акрон» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер».

15.00. «Факел» — «Родина». «Матч Премьер».

17.15. «Рубин» — «Крылья Советов». «Матч Премьер».

19.30. «Краснодар» — «Балтика». «Матч Премьер».

25 октября, воскресенье

13.45. «Ростов» — «Локомотив». «Матч Премьер».

16.00. ЦСКА — «Спартак». «Матч ТВ», «Матч Премьер».

18.30. «Зенит» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер».

Какие матчи 12-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»

В общедоступном эфире федерального телеканала «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» 25 октября. Начало встречи — в 16.00 мск.

Все восемь игр тура доступны на платном телеканале «Матч Премьер». Онлайн-трансляции можно посмотреть на цифровых площадках холдинга «Матч» при наличии соответствующего доступа.

В турнирной таблице перед 12-м туром лидирует московское «Динамо», набравшее 25 очков. На втором месте идет «Зенит» (24), третью строчку занимает «Спартак» (23).

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