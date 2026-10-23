РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 12-го тура
Матчи 12-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 пройдут с 23 по 25 октября. В программе восемь встреч. Тур откроется игрой «Ахмата» и «Оренбурга», а одним из центральных событий станет московское дерби ЦСКА — «Спартак».
«СЭ» публикует расписание матчей 12-го тура РПЛ и информацию о трансляциях. Время начала — московское.
Расписание матчей 12-го тура РПЛ
23 октября, пятница
19.30. «Ахмат» — «Оренбург». «Матч Премьер».
24 октября, суббота
12.45. «Акрон» — «Динамо» Москва. «Матч Премьер».
15.00. «Факел» — «Родина». «Матч Премьер».
17.15. «Рубин» — «Крылья Советов». «Матч Премьер».
19.30. «Краснодар» — «Балтика». «Матч Премьер».
25 октября, воскресенье
13.45. «Ростов» — «Локомотив». «Матч Премьер».
16.00. ЦСКА — «Спартак». «Матч ТВ», «Матч Премьер».
18.30. «Зенит» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер».
Какие матчи 12-го тура РПЛ покажет бесплатно «Матч ТВ»
В общедоступном эфире федерального телеканала «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак» 25 октября. Начало встречи — в 16.00 мск.
Все восемь игр тура доступны на платном телеканале «Матч Премьер». Онлайн-трансляции можно посмотреть на цифровых площадках холдинга «Матч» при наличии соответствующего доступа.
В турнирной таблице перед 12-м туром лидирует московское «Динамо», набравшее 25 очков. На втором месте идет «Зенит» (24), третью строчку занимает «Спартак» (23).
РПЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости чемпионата России
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1