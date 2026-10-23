Защитник «Спартака» Джику назвал преимущества красно-белых перед «Краснодаром» и «Зенитом»

Защитник «Спартака» Александер Джику поделился ожиданиями от сезона и рассказал о преимуществах красно-белых перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими командами РПЛ.

«В начале сезона перед нами стояла большая цель — выиграть как можно больше матчей, стать чемпионами. Сейчас таблица очень плотная, в первой пятерке отрыв совсем маленький. Поэтому период до зимней паузы — важнейший. Мы сыграем с прямыми конкурентами, так что нужно сконцентрироваться, много работать и показывать тот же футбол, что и в последних матчах. Сейчас в команде правильная, чемпионская атмосфера — надо ее сохранить.

В чем преимущество перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими? В том, как мы играем. Мы любим владеть мячом и создавать моменты. Тренер каждый раз привносит в нашу команду много нового. Не буду раскрывать все карты, но мы можем и будем удивлять соперников. Они сами покажут, насколько с нами сложно и какие мы можем создавать проблемы. У нас есть все, чтобы быть выше них в таблице: отличный состав, все футболисты — игроки топ-уровня», — приводит слова Джику «РБ Спорт».

«Спартак» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября красно-белые сыграют с ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.

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