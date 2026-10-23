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Защитник «Спартака» Джику назвал преимущества красно-белых перед «Краснодаром» и «Зенитом»

Сергей Филин

Защитник «Спартака» Александер Джику поделился ожиданиями от сезона и рассказал о преимуществах красно-белых перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими командами РПЛ.

«В начале сезона перед нами стояла большая цель — выиграть как можно больше матчей, стать чемпионами. Сейчас таблица очень плотная, в первой пятерке отрыв совсем маленький. Поэтому период до зимней паузы — важнейший. Мы сыграем с прямыми конкурентами, так что нужно сконцентрироваться, много работать и показывать тот же футбол, что и в последних матчах. Сейчас в команде правильная, чемпионская атмосфера — надо ее сохранить.

В чем преимущество перед «Краснодаром», «Зенитом» и другими? В том, как мы играем. Мы любим владеть мячом и создавать моменты. Тренер каждый раз привносит в нашу команду много нового. Не буду раскрывать все карты, но мы можем и будем удивлять соперников. Они сами покажут, насколько с нами сложно и какие мы можем создавать проблемы. У нас есть все, чтобы быть выше них в таблице: отличный состав, все футболисты — игроки топ-уровня», — приводит слова Джику «РБ Спорт».

«Спартак» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября красно-белые сыграют с ЦСКА в 12-м туре чемпионата России.

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Источник: «РБ Спорт»
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ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
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«Ахмат» — «Оренбург»: гости выигрывают после первого тайма
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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