«Спартак» может возглавить РПЛ после дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» в случае победы над ЦСКА в 12-м туре чемпионата России получит шанс выйти на первое место в турнирной таблице еще до завершения воскресной программы.

Перед туром красно-белые занимают третье место с 23 очками после 11 матчей. Московское «Динамо» лидирует с 25 очками, «Зенит» идет вторым с 24, а ЦСКА и «Краснодар» набрали по 22.

Если «Динамо» проиграет «Акрону» в субботу, а «Спартак» выиграет дерби в воскресенье, у команды будет 26 очков. Такого количества хватит для промежуточного лидерства как минимум до матча «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Даже в случае субботней победы «Краснодара» он наберет только 25 очков.

Красно-белые подходят к дерби после домашней победы над «Рубином» со счетом 4:0. ЦСКА в предыдущем туре уступил московскому «Динамо» — 1:3. Это поражение стало первым для армейцев в нынешнем чемпионате.

Встреча ЦСКА — «Спартак» начнется 25 октября в 16.00 мск на «ВЭБ Арене». Матч «Зенита» состоится позже, в 18.30 мск. Поэтому итоговая позиция красно-белых после всего тура будет зависеть также от результата петербуржцев.