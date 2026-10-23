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Форвард «Зенита» Вадим Шилов забил первый гол после восстановления от травмы

Шилов забил первый гол после восстановления от травмы

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов принял участие в матче МФЛ против «Нижнего Новгорода».

18-летний футболист вышел в старте молодежной команды сине-бело-голубых и отличился на 30-й секунде. Для Шилова это первый гол после восстановления от повреждения. 2 сентября форвард вернулся на поле после травмы крестообразной связки, полученной в ноябре 2025 года.

В сезоне-2026/27 Шилов сыграл за «Зенит» в двух матчах FONBET Кубка России и отметился результативной передачей. Всего за основную команду питерцев нападающий провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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Вадим Шилов
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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 9
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
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Зенит

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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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