Шилов забил первый гол после восстановления от травмы

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов принял участие в матче МФЛ против «Нижнего Новгорода».

18-летний футболист вышел в старте молодежной команды сине-бело-голубых и отличился на 30-й секунде. Для Шилова это первый гол после восстановления от повреждения. 2 сентября форвард вернулся на поле после травмы крестообразной связки, полученной в ноябре 2025 года.

В сезоне-2026/27 Шилов сыграл за «Зенит» в двух матчах FONBET Кубка России и отметился результативной передачей. Всего за основную команду питерцев нападающий провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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