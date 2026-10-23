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«Динамо» может увеличить рекордную серию побед в РПЛ до восьми матчей

Игнат Апурин
Сандро Шварц и Андрей Лунев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Московское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России против «Акрона» может довести свою победную серию в РПЛ до восьми встреч. Игра пройдет 24 октября в Самаре и начнется в 12.45 мск.

Команда Сандро Шварца выиграла семь предыдущих матчей чемпионата подряд. Этот результат уже стал клубным рекордом за российский период истории «Динамо», о чем сообщал «СЭ». В случае победы над тольяттинцами бело-голубые установят новую планку — восемь выигрышей подряд именно в РПЛ.

В 11-м туре динамовцы обыграли ЦСКА со счетом 3:1. После этой встречи у команды 25 очков в 11 матчах: восемь побед, одна ничья и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 18:9. За семь туров победной серии москвичи пропустили лишь три мяча.

«Акрон» располагается на 14-м месте с девятью очками. За 11 туров тольяттинцы выиграли один раз, шесть встреч завершили вничью и четыре проиграли. В предыдущем туре команда сыграла с махачкалинским «Динамо» — 1:1.

Встреча «Акрона» и «Динамо» откроет субботнюю программу 12-го тура. Бело-голубые подходят к матчу на первом месте, опережая «Зенит» на одно очко.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

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