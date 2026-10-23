«Динамо» может увеличить рекордную серию побед в РПЛ до восьми матчей

Московское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России против «Акрона» может довести свою победную серию в РПЛ до восьми встреч. Игра пройдет 24 октября в Самаре и начнется в 12.45 мск.

Команда Сандро Шварца выиграла семь предыдущих матчей чемпионата подряд. Этот результат уже стал клубным рекордом за российский период истории «Динамо», о чем сообщал «СЭ». В случае победы над тольяттинцами бело-голубые установят новую планку — восемь выигрышей подряд именно в РПЛ.

В 11-м туре динамовцы обыграли ЦСКА со счетом 3:1. После этой встречи у команды 25 очков в 11 матчах: восемь побед, одна ничья и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 18:9. За семь туров победной серии москвичи пропустили лишь три мяча.

«Акрон» располагается на 14-м месте с девятью очками. За 11 туров тольяттинцы выиграли один раз, шесть встреч завершили вничью и четыре проиграли. В предыдущем туре команда сыграла с махачкалинским «Динамо» — 1:1.

Встреча «Акрона» и «Динамо» откроет субботнюю программу 12-го тура. Бело-голубые подходят к матчу на первом месте, опережая «Зенит» на одно очко.