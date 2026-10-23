«Факел» может впервые победить «Родину» после трех поражений в очных матчах

Воронежский «Факел» 24 октября примет московскую «Родину» в 12-м туре РПЛ. Победа позволит хозяевам впервые выиграть у этого соперника в истории официальных очных встреч.

До нынешнего тура клубы встретились трижды. В феврале 2020 года «Родина» выиграла со счетом 2:0 в Кубке ФНЛ, а в сезоне-2025/26 дважды победила в Первой лиге — 2:0 дома и 3:1 в Воронеже. Общая разница мячей в этих играх — 7:1 в пользу москвичей.

Матч станет первой встречей команд в рамках высшего дивизиона чемпионата России. Оба клуба набрали по шесть очков за 11 туров и занимают последние два места в таблице. У каждого по одной победе, три ничьи и семь поражений.

«Факел» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ в предыдущем туре, обыграв на выезде «Крылья Советов» со счетом 2:1. До этого воронежцы не выигрывали десять встреч чемпионата подряд. «Родина» в 11-м туре сыграла дома вничью с «Оренбургом» — 2:2.

Победитель встречи наберет девять очков и гарантированно обойдет проигравшую команду в таблице. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 мск.