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«Факел» может впервые победить «Родину» после трех поражений в очных матчах

Игнат Апурин
Игроки ФК &quot;Факел&quot;.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Воронежский «Факел» 24 октября примет московскую «Родину» в 12-м туре РПЛ. Победа позволит хозяевам впервые выиграть у этого соперника в истории официальных очных встреч.

До нынешнего тура клубы встретились трижды. В феврале 2020 года «Родина» выиграла со счетом 2:0 в Кубке ФНЛ, а в сезоне-2025/26 дважды победила в Первой лиге — 2:0 дома и 3:1 в Воронеже. Общая разница мячей в этих играх — 7:1 в пользу москвичей.

Матч станет первой встречей команд в рамках высшего дивизиона чемпионата России. Оба клуба набрали по шесть очков за 11 туров и занимают последние два места в таблице. У каждого по одной победе, три ничьи и семь поражений.

«Факел» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ в предыдущем туре, обыграв на выезде «Крылья Советов» со счетом 2:1. До этого воронежцы не выигрывали десять встреч чемпионата подряд. «Родина» в 11-м туре сыграла дома вничью с «Оренбургом» — 2:2.

Победитель встречи наберет девять очков и гарантированно обойдет проигравшую команду в таблице. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 мск.

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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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