«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Ибишев, Адамов, Сидибе, Исмаэл Силва, Садулаев, Щетинин, Касинтура, Мелкадзе.

Запасные: Мицаев, Кистенев, Сидоров, Самородов, Келиано, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Максути, Алексей Касаджиков.

«Оренбург»: Овсянников, Ценов, Паласиос, Татаев, Сивис, Рыбчинский, Болотов, Куль, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дегтев, Коробов, Ведерников, Хотулев, Лукашов, Касимов, Назаренко, Голыбин, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Андрей Касаджиков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

23 октября, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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