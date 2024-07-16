Мостовой: «Соболев в «Зените»? Знаю не больше, чем вы — все читаю в новостях»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Перейдет ли Соболев в «Зенит»? Без понятия вообще, все читаю в новостях — знаю не больше, чем вы», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит» этим летом. Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.