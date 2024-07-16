Махачкалинское «Динамо» рассчитывает подписать еще 2-3 футболистов до начала сезона в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах клуба на оставшуюся часть подготовки к сезону-2024/25.

«Подходим к сезону в обычном состоянии, которое характерно для подготовки на этом этапе. Что-то сделано, что-то не доделано. Вопросов, как всегда, много — какие-то решены, какие-то — нет. Игроки, которые приходят в команду, могут помочь, только если тренерский штаб встраивает их в общую структуру.

Да, болельщиков и журналистов интересует, кого и за сколько купил клуб, но это не самый важный аспект для команды. Какие линии еще предстоит укрепить? Нам желательно укрепить каждую линию. Укрепим те, которые сможем. Думаю, что мы подпишем ещё двух-трёх футболистов», — приводит Metaratings слова Гаджиева.

Махачкалинское «Динамо» проведет первый матч в сезоне-2024/25 в воскресенье, 21 июля на выезде против «Химок».