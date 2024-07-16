Агент полузащитника «Пари НН» Боселли: «Хуан интересен разным клубам, но он счастлив в нынешней команде»
Пабло Боселли, отец и агент полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли рассказал об интересе других клубов к футболисту.
«Хуан интересен разным клубам, но он счастлив в «Пари НН». В то же время трансферное окно не так давно открылось, нужно подождать», — приводит «РБ Спорт» слова Боселли-старшего.
Хуан Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за нижегородцев.
Контракт 24-летнего уругвайца с российским клубом действует до конца июня 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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