Агент полузащитника «Пари НН» Боселли: «Хуан интересен разным клубам, но он счастлив в нынешней команде»

Пабло Боселли, отец и агент полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли рассказал об интересе других клубов к футболисту.

«Хуан интересен разным клубам, но он счастлив в «Пари НН». В то же время трансферное окно не так давно открылось, нужно подождать», — приводит «РБ Спорт» слова Боселли-старшего.

Хуан Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за нижегородцев.

Контракт 24-летнего уругвайца с российским клубом действует до конца июня 2026 года.