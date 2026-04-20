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Вера: «Хочу пожелать «Оренбургу» выбраться из ситуации — команда этого заслуживает»

Дарик Агаларов
корреспондент

Хавбек «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» победу над «Оренбургом» в 25-м туре РПЛ (1:0).

Аргентинец выступал за оренбуржцев с июля 2022 года по июль 2024 года.

«Рад победить в матче с «Оренбургом», очень важные три очка. В прошлом туре упустили победу, но реабилитировались. Играть против бывшей команды непросто, но здорово. Теплые воспоминания, провел замечательные 2 года здесь. Хочу пожелать «Оренбургу» выбраться из ситуации — команда этого заслуживает», — сказал Вера «СЭ».

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита». Матч пройдет 22 апреля.

«Оренбург» (20 очков) располагается на 15-м месте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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