Вера: «Хочу пожелать «Оренбургу» выбраться из ситуации — команда этого заслуживает»

Хавбек «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» победу над «Оренбургом» в 25-м туре РПЛ (1:0).

Аргентинец выступал за оренбуржцев с июля 2022 года по июль 2024 года.

«Рад победить в матче с «Оренбургом», очень важные три очка. В прошлом туре упустили победу, но реабилитировались. Играть против бывшей команды непросто, но здорово. Теплые воспоминания, провел замечательные 2 года здесь. Хочу пожелать «Оренбургу» выбраться из ситуации — команда этого заслуживает», — сказал Вера «СЭ».

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита». Матч пройдет 22 апреля.

«Оренбург» (20 очков) располагается на 15-м месте.

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