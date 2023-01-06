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Полузащитник «Урала» Влут назвал самых известных нидерландцев в истории российского футбола

Виталий Косик
Корреспондент
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Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут перечислил самых известных соотечественников в истории российского футбола.

«Кто самый популярный нидерландец в России? Может быть, Квинси Промес. Ах да! Дик Адвокат! Знаю ли я Хиддинка? Да, да, точно! Он же был тренером сборной России! Я знаю их лично. С Гусом я познакомился, когда был в ПСВ в основном составе, а с Диком встретился на своей первой тренировке, когда мне было 16-17 лет, и в то время он был там тренером. И после этого я какое-то время играл против него, но уже не помню, в какой команде. Он очень опытный и много знает о футболе. Когда он говорит, ты слушаешь и пытаешься сохранить это для своих воспоминаний», — приводит слова Влута пресс-служба «Урала».

Квинси Промес выступает за «Спартак», за все время он принял участие в 200 матчах за красно-белых, забил 98 голов и отдал 48 результативных передач.

Дик Адвокат руководил сборной России с 2010 по 2012 год. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2012.

Гус Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Вместе с ним национальная команда заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/raj-vlut-samoe-glavnoe-oshhushhat-v-sebe-uverennost-derzhat-vsyo-v-svoih-rukah-i-pod-kontrolem
Квинси Промес
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Урал
Гус Хиддинк
Дик Адвокат
Рай Влут
Чемпионат Европы по футболу
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Краснодар

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