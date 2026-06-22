ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин покинул клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 24-летним футболистом расторгли по соглашению сторон.

«Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Мухин в 2021 году перешел в ЦСКА из «Локомотива». С того момента он провел за армейцев 70 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. В прошедшем сезоне хавбек на правах аренды играл в «Сочи».

В октябре 2023 года Мухин получил разрыв передней крестообразной связки, после чего почти год не выходил на поле.