Гаджиев считает, что у «Спартака» нет стиля игры: «Черчесов мне сказал: «Приду туда и верну их стиль»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о своей беседе с главным тренером «Ахмата» Станиславом Черчесовым на тему стилей игры команд РПЛ.

«На кубковом матче «Спартака» против «Краснодара» мы сидели в компании со Станиславом Черчесовым и обсуждали стили игры. У краснодарцев он есть, а у «Спартака» — нет. Философией махачкалинского «Динамо» является прессинг по всему полю. При обсуждении Черчесов сказал: «Муслимыч, приду в «Спартак» и верну их стиль», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Кубок России и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.