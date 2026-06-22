Зобнин — о новом формате ЧМ: «Интересно, но некоторые команды слабоваты»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от чемпионат мира-2026.

— Куда слетал в отпуске?

— Не сказал бы, что отпуск был коротким. Успел соскучиться по команде. Летал в Турцию. Все остальное время был в Москве.

— Сколько матчей ЧМ-2026 посмотрел?

— Полный наверное ни один. Матчи поздно, плюс есть свои дела. Слежу за результатами.

— Что тебя больше всего удивило?

— Вчера Бельгия не выиграла. Из положительного Месси забил три гола.

— Интересно ли тебе смотреть турнир?

— Прошлый формат был интереснее. Сейчас тоже интересно. И атмосфера, и стадионы. Понятно, что большой турнир. Но некоторые команды слабоваты.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных.