Зобнин — о новом формате ЧМ: «Интересно, но некоторые команды слабоваты»
Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от чемпионат мира-2026.
— Куда слетал в отпуске?
— Не сказал бы, что отпуск был коротким. Успел соскучиться по команде. Летал в Турцию. Все остальное время был в Москве.
— Сколько матчей ЧМ-2026 посмотрел?
— Полный наверное ни один. Матчи поздно, плюс есть свои дела. Слежу за результатами.
— Что тебя больше всего удивило?
— Вчера Бельгия не выиграла. Из положительного Месси забил три гола.
— Интересно ли тебе смотреть турнир?
— Прошлый формат был интереснее. Сейчас тоже интересно. И атмосфера, и стадионы. Понятно, что большой турнир. Но некоторые команды слабоваты.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных.