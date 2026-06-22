Агент Нгамале сделал жесткое заявление на фоне слухов об отсутствии футболиста на сборах «Динамо»

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Горен врет насчет статуса своего клиента в отношении «Динамо».

— С удивлением прочитал статью и, в частности, возмущен попыткой выдать домыслы, сплетни и личные мнения за факты.

Во-первых, хочу подчеркнуть: Муми Нгамале перешел в наше агентство, одно из ведущих футбольных агентств Европы, благодаря давним профессиональным и личным отношениям, которые выстраивались в том числе через Эли Дасу, которого я привел в «Динамо» четыре года назад. Любые попытки представить иную картину просто не соответствуют действительности.

Во-вторых, обвинять людей во лжи и дискредитировать иностранных специалистов, работающих в России, исходя из предположения, что они не читают по-русски и не следят за местными медиа, — это поведение тех, кто предпочитает атаковать издалека, вместо того чтобы проверить факты напрямую.

Муми Нгамале был и остается одним из самых ценных игроков «Динамо» и одним из лучших вингеров лиги. Его вклад за последние четыре года очевиден для любого, кто объективно смотрит на факты, цифры и ту трансферную стоимость, которую «Динамо» получило по сравнению с инвестициями.

Наши отношения с московским «Динамо» остаются прекрасными. Мы испытываем огромное уважение к клубу, его руководству, тренерскому штабу, сотрудникам и болельщикам. Именно поэтому любые обсуждения между нами и клубом будут и впредь проходить напрямую, честно и уважительно, а не через заголовки, слухи или медиапосредников.

Москва стала для Муми домом. Он выкладывался ради клуба, города и людей настолько, что даже выучил русский язык. Любые попытки характеризовать его через мнимые скандалы, ярлыки или дешевые инсинуации далеки от реальности и относятся скорее к миру сплетен, чем к серьезной журналистике.

Мы продолжим действовать профессионально, уважительно и напрямую со всеми заинтересованными сторонами, оставляя личные нападки и грязные пиар-кампании другим, — сказал Горен «СЭ».

Нгамале играет в «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 играх.